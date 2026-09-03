त्योहारों से पहले रोजगार का बड़ा मौका

त्योहारों से पहले रोजगार का बड़ा मौका, अमेजन और मीशो देंगी इतनी नौकरियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:18 pm Sep 03, 202601:18 pm

क्या है खबर?

भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, किराने का सामान और गिफ्ट जैसी चीजों पर मिलने वाली छूट का फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने अस्थायी नौकरियों के लिए भर्ती बढ़ा दी है। इन कंपनियों को वेयरहाउस, पैकिंग, सामान भेजने और डिलीवरी के काम के लिए ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होगी।