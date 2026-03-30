महेंद्र सिंह धोनी ने AI आधारित स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म कुकू में किया निवेश

बयान

निवेश को लेकर क्या कहा?

निवेश को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि कुकू के संस्थापकों से उनका गहरा जुड़ाव है, जो उन्हीं की तरह छोटे शहरों से आते हैं। वे भारत और पूरी दुनिया के लिए एक AI-संचालित कहानी कहने का प्लेटफॉर्म बनाने के उनके दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। लुमिकाई के अनुसार, भारत का माइक्रो-ड्रामा बाजार 2025 में 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) से अधिक था, जो इस साल 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।