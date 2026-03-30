महेंद्र सिंह धोनी ने AI आधारित स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म कुकू में किया निवेश
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मोबाइल-फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म कुकू में निवेश किया है। कंपनी ने 30 मार्च को एक बयान में यह जानकारी दी, हालांकि उसने वित्तीय विवरण साझा नहीं किए। निवेश के साथ-साथ धोनी कंपनी के माइक्रोड्रामा ऐप कुकू टीवी के ब्रांड एंबेसडर भी बनेंगे। लाल चंद बिसु, विकास गोयल और विनोद कुमार मीना द्वारा 2018 में स्थापित कुकू कई तरह के कहानी सुनाने वाले ऐप्स प्रदान करता है।
बयान
निवेश को लेकर क्या कहा?
निवेश को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि कुकू के संस्थापकों से उनका गहरा जुड़ाव है, जो उन्हीं की तरह छोटे शहरों से आते हैं। वे भारत और पूरी दुनिया के लिए एक AI-संचालित कहानी कहने का प्लेटफॉर्म बनाने के उनके दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। लुमिकाई के अनुसार, भारत का माइक्रो-ड्रामा बाजार 2025 में 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) से अधिक था, जो इस साल 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।
कुकू
क्या है कुकू प्लेटफॉर्म?
इस प्लेटफॉर्म में कुकू टीवी (छोटे नाटक), कुकू FM (ऑडियो कहानी) और गुरु (शिक्षाप्रद मनोरंजन) शामिल हैं। कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली हिंदी फीचर फिल्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जाॅम्बीज (IIZ) के साथ सिनेमाघरों में भी कदम रखा है। कुकू का दावा है कि ऐप्स पर 35 करोड़ से अधिक इंस्टॉल हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर 7 से अधिक भाषाओं में 20,000 से अधिक शो हैं, जिनमें से कई को 10 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है।