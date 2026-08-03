ITR में गलती दिखे तो अभी भी सुधार का मौका

ITR में गलती हो गई? अभी भी है उसे सुधारने का मौका

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:11 pm Aug 03, 202612:11 pm

क्या है खबर?

अगर आपने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है और बाद में उसमें गलती का पता चलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में रिटर्न सुधारने की सुविधा देता है। सही समय पर गलती ठीक करने से भविष्य में नोटिस, अतिरिक्त परेशानी और कर संबंधी विवादों से बचने में काफी मदद मिल सकती है। इससे आपकी पूरी कर प्रक्रिया सुरक्षित बन सकती है।