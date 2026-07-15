इंस्टामार्ट ऐप से अब मिलेगा LPG सिलेंडर

इंस्टामार्ट ऐप से अब मिलेगा LPG सिलेंडर, यहां शुरू हुई नई सुविधा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:23 pm Jul 15, 202605:23 pm

क्या है खबर?

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने मिलकर नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब ग्राहक इंस्टामार्ट ऐप से LPG सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। वर्तमान में इस सुविधा की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरा इलाके से की गई है। कंपनी का कहना है कि इस सेवा का मकसद लोगों तक रसोई गैस की तेज, आसान और सुविधाजनक डिलीवरी पहुंचाना है।