LPG संकट: सिलेंडर में 10 किलो गैस देने पर विचार कर रही हैं पेट्रोलियम कंपनियां- रिपोर्ट
क्या है खबर?
मध्य-पूर्व युद्ध के कारण इन दिनों भारत में LPG संकट की स्थिति पैदा हो गई है। पेट्रोलियम कंपनियां इस संकट से उबरने के लिए अब सिलेंडर में LPG कम करने की तैयारी कर रही हैं। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां घरेलू गैस की सप्लाई को संतुलित रखने के लिए नए विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही हैं, ताकि सीमित स्टॉक के बावजूद ज्यादा लोगों तक गैस आसानी से पहुंचाई जा सके और किसी को परेशानी न हो।
प्रस्ताव
14.2 किलो की जगह 10 किलो गैस देने का प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां 14.2 किलो वाले सिलेंडर में करीब 10 किलो LPG देने पर विचार कर रही हैं। इसका मकसद कम गैस को ज्यादा घरों तक बराबर तरीके से पहुंचाना है। अधिकारियों का कहना है कि 10 किलो गैस भी करीब एक महीने तक आराम से चल सकती है। अगर यह योजना लागू होती है, तो सिलेंडर पर नई मात्रा लिखी जाएगी और कीमत भी उसी हिसाब से तय की जाएगी, जिससे ग्राहकों को साफ जानकारी मिल सके।
वजह
सप्लाई में कमी, विदेश पर निर्भरता बड़ी वजह
भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से मंगाता है। होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के कारण जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई है, जिससे सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है। कई गैस से भरे जहाज अभी भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार है। हालात ऐसे हैं कि नए कार्गो भारत नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे देश के स्टॉक पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है।
समस्या
आने वाले समय में और बढ़ सकती है समस्या
सरकारी अधिकारियों ने माना है कि LPG की उपलब्धता अब चिंता का विषय बनती जा रही है। देश में रोजाना लगभग 93,500 टन गैस की खपत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल घरों में होता है। अगर मौजूदा हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले हफ्तों में सप्लाई की स्थिति और खराब हो सकती है। ऐसे में सरकार को गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए और भी सख्त और बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं।