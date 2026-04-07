लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस खो गया? यहां समझिए कैसे बनवाएं डुप्लीकेट

अगर आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में इसे दोबारा बनवाना अब आसान प्रक्रिया बन चुकी है। सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज होने पर यह काम जल्दी पूरा हो सकता है। सरकार ने इस प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की ज्यादा दिक्कत न हो और पूरा काम आराम से बिना परेशानी के आसानी से पूरा किया जा सके।

#1 जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने से पहले जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करना जरूरी होता है। इसमें आवेदन फॉर्म, FIR की कॉपी या स्व-घोषणा पत्र, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट और पते का प्रमाण शामिल होता है। इसके साथ ही, पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होती है। अगर ये सभी दस्तावेज पहले से सही तरीके से पूरी तरह तैयार हों, तो आवेदन करते समय कोई परेशानी नहीं होती और पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी और आसानी से पूरी हो जाती है।

#2 पास के RTO में जाएं इसके बाद आपको अपने नजदीकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO जाना होगा। वहां जाकर डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म भरना होता है। कर्मचारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और आगे की प्रक्रिया विस्तार से समझाएंगे। अगर कोई कमी होगी, तो उसी समय आपको साफ तौर पर बता दी जाएगी, जिससे आप तुरंत उसे ठीक कर सकें और प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सही तरीके से आगे बढ़ सके।

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#3 जरूरी फीस जमा करें डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको एक छोटी फीस जमा करनी होती है। यह फीस अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 50 रुपये से 200 रुपये के बीच रहती है। फीस जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाती है, जिसे संभालकर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह आगे आपके आवेदन का महत्वपूर्ण प्रमाण बनती है और भविष्य में किसी भी तरह की समस्या आने पर आपके काम आती है।

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#4 आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखें आवेदन करने के बाद आप उसकी स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आप आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे आपको बार-बार आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे ही जान सकते हैं कि आपका लाइसेंस कब तैयार होगा और प्रक्रिया किस चरण में है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों की अच्छी बचत होती है और काम आसान हो जाता है।