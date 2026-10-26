दुनियाभर की टेक कंपनियों में छंटनी

दुनियाभर की टेक कंपनियों में छंटनी, 2026 में करीब 1.96 लाख कर्मचारियों की गई नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:49 pm Oct 26, 202604:49 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर की टेक कंपनियों में नौकरियों में कटौती का सिलसिला जारी है। कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कामकाज को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इसका असर कर्मचारियों की नौकरियों पर पड़ रहा है। पहले माना जा रहा था कि यह छंटनी कुछ समय के लिए है, लेकिन 2026 में यह कंपनियों की काम करने की रणनीति का हिस्सा बनती दिख रही है। अक्टूबर के अंत तक करीब 1.96 लाख टेक कर्मचारियों की नौकरियां जा चुकी हैं।