सर्दियों की छुट्टियों में इन बातों का ध्यान रख बचा सकते हैं अपना ट्रैवल खर्च

सर्दियों की छुट्टियों में यात्रा की भीड़ अचानक बढ़ जाती है। लोग जैसे ही घूमने का मन बनाते हैं, वैसे ही हवाई टिकट और होटल के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। कई बार पसंदीदा फ्लाइट पूरी तरह भर जाती है या बहुत महंगी हो जाती है। ऐसे समय में बिना योजना के बुकिंग करने पर ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए छुट्टियों में यात्रा करने से पहले सही योजना बनाना बहुत जरूरी हो जाता है।

#1 तारीख और समय में करें थोड़ा बदलाव अगर यात्रा की तारीख में थोड़ा बदलाव किया जा सके, तो खर्च कम किया जा सकता है। एक दिन पहले या बाद में यात्रा करने से टिकट सस्ते मिल सकते हैं। सुबह जल्दी या रात देर की फ्लाइट भी कम दाम में मिल जाती है। टिकट खोजते समय कैलेंडर देखकर अलग-अलग तारीखों के दाम जरूर देखें। इससे यह साफ हो जाता है कि किस दिन यात्रा करना सस्ता पड़ेगा और किस दिन महंगा।

#2 पहले बुक करें फ्लाइट और होटल छुट्टियों के मौसम में फ्लाइट और होटल जल्दी बुक करना फायदेमंद होता है। होटल बुक करते समय रिफंड मिलने वाला विकल्प चुनें। इससे अगर बाद में दाम कम हों, तो बुकिंग रद्द कर दोबारा बुक की जा सकती है। फ्लाइट के मामले में देर करने से दाम बढ़ जाते हैं। पहले बुकिंग करने से विकल्प ज्यादा मिलते हैं और मनचाही जगह पर रुकने का मौका भी रहता है।

