कार का थर्ड-पार्टी बीमा रिन्यू कराने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

भारत में कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा एक बुनियादी कानूनी सुरक्षा है, जिसे सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाने से पहले सक्रिय रखना अनिवार्य है। पॉलिसी रिन्यू में देरी, विवरण छूटने या अंतिम समय में कवरेज के दायरे को गलत समझने के कारण समस्या पैदा होने लगती है। रिन्यू से पहले एक साधारण जांच आपको महत्वपूर्ण विवरणों की स्पष्ट समीक्षा करने में मदद करती है। आइये जानते हैं पॉलिसी को रिन्यू करने से पहले किन बातों की समीक्षा करनी चाहिए।

अंतिम तिथि अंतिम तिथि का करें सत्यापन रिन्यू कराने का समय नजदीक आने से पहले पॉलिसी दस्तावेज, रिन्यू ईमेल या बीमाकर्ता पोर्टल पर दिखाई गई समाप्ति तिथि की सही-सही जांच करें। इसके अलावा, SMS या ऐप के माध्यम से भेजे गए रिमांडर की समीक्षा करें। अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करने के बजाय समाप्ति तिथि से पहले नवीनीकरण करें। इन तरीकों से आप बीमा समाप्त होने से पहले से सतर्क हो जाएंगे और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बच जाएंगे।

दस्तावेज इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत दस्तावेज पहले से तैयार होने पर रिन्यू प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। ऑनलाइन प्रक्रिया होने पर भी बीमाकर्ता प्रस्ताव की पुष्टि के लिए पॉलिसी विवरण, वाहन रिकॉर्ड और पहचान संबंधी जानकारी मांग सकते हैं। पिछली पॉलिसी की प्रति या पॉलिसी नंबर, कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान और पते का प्रमाण की जरूरत होती है। इसके अलावा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और भुगतान विवरण, कार की तस्वीरें या पॉलिसी समाप्त होने पर स्वयं निरीक्षण की जानकारी की जरूरत होती है।

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पुष्टि बीमाकर्ता और पॉलिसी विवरण की करें पुष्टि प्रीमियम का भुगतान करने से पहले पॉलिसी के विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह न सोचें कि सब कुछ पिछले साल जैसा ही है। बीमाकर्ता का नाम, पॉलिसी का प्रकार, वाहन पंजीकरण संख्या, इंजन या ईंधन संबंधी विवरण, नामांकित व्यक्ति की जानकारी और मालिक-चालक का विवरण सत्यापित करें। छोटी-छोटी गलतियां बाद में अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकती हैं। पंजीकरण संख्या का मिलान आप RC से कर सकते हैं। ड्राफ्ट में दर्शाए गए अनिवार्य कवर और घोषणाओं की समीक्षा करें।

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प्रीमियम प्रीमियम की करें तुलना कई पॉलिसीधारक केवल अंतिम कीमत की तुलना करते हैं, लेकिन थर्ड-पार्टी कार बीमा रिन्यू का आकलन करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जांचें कि दिखाया गया प्रीमियम आपके वाहन श्रेणी से मेल खाता है या नहीं और पॉलिसी की जानकारी पढ़े बिना केवल कीमत के आधार पर निर्णय न लें। थर्ड-पार्टी बीमा आपको आपकी कार से दूसरों को लगी चोट, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान का कवर देता है, जबकि कार का नुकसान और चोरी कवर नहीं होती।