नई शादी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का रखें ध्यान, भविष्य रहेगा सुरक्षित

नई पॉलिसी खरीदने से पहले दोनों पार्टनर को अपने मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी देखनी चाहिए।

अगर नौकरी के साथ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, तो उसकी कवरेज, बीमा राशि, वेटिंग पीरियड, नियम और सीमाएं भी समझें। जरूरत पड़ने पर फैमिली फ्लोटर या अलग-अलग पॉलिसी का विकल्प चुन सकते हैं।

साथ ही भविष्य के मेडिकल खर्च को ध्यान में रखकर पर्याप्त बीमा राशि तय करना भी जरूरी है, जिससे बाद में अतिरिक्त खर्च का बोझ न बढ़े।