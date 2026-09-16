धीरे-धीरे कार्डों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो सकती है

क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:33 am Sep 16, 202609:33 am

क्या है खबर?

आजकल लोग कैशबैक, ट्रैवल रिवॉर्ड और ऑनलाइन खरीदारी पर छूट पाने के लिए कई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। धीरे-धीरे कार्डों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो सकती है। अगर सभी बिल समय पर चुकाए जा रहे हैं, तो ज्यादा कार्ड रखना गलत नहीं है। परेशानी तब होती है, जब कार्ड पर सालाना फीस देनी पड़े और बदले में फायदा बहुत कम मिले। ऐसे में कार्ड बंद करने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए।