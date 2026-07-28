जॉनसन एंड जॉनसन ने बेबी पाउडर विवाद सुलझाने के लिए समझौते पर दी सहमति

जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर विवाद सुलझाने के लिए 530 अरब रुपये के समझौते पर सहमति

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:03 pm Jul 28, 202603:03 pm

क्या है खबर?

बच्चों के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने पाउडर विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर सहमति जताई है। कंपनी ने 5.5 अरब डॉलर (लगभग 530 अरब रुपये) के सेटलमेंट को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत उन हजारों मामलों को सुलझाया जाएगा, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी के बेबी पाउडर और दूसरे टैल्क उत्पादों से महिलाओं में ओवेरियन कैंसर हुआ। यह मामला दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ था।