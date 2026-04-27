जियोहॉटस्टार के मासिक यूजर्स की संख्या 50 करोड़ तक पहुंची

जियोहॉटस्टार के मासिक यूजर्स की संख्या 50 करोड़ तक पहुंची
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीडिया कारोबार जियोहॉटस्टार ने मार्च तिमाही में लगभग 50 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर्स (MAU) का आंकड़ा छू लिया। ICC पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल के दौरान इस प्लेटफॉर्म ने एक वैश्विक रिकॉर्ड भी बनाया था। इस दौरान उसने एक दिन में 72.5 करोड़ दर्शकों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई। यह वृद्धि टी20 विश्व कप, महिला प्रीमियर लीग और द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज सहित खेल कार्यक्रमों के साथ-साथ मनोरंजन सामग्री में निरंतर लोकप्रियता से मिली।
राजस्व
राजस्व में कितना हुआ इजाफा?
यूजर्स बढ़ने के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 में वित्तीय प्रदर्शन में जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। प्लेटफॉर्म ने 31,048 करोड़ का परिचालन राजस्व और 3,228 करोड़ का कर-पूर्व लाभ (PBT) अर्जित किया। यह वृद्धि मुख्य रूप से खेल दर्शकों की मजबूत संख्या और बढ़ती सदस्यता के कारण हुई है। केवल मार्च में जियोहॉटस्टार के लगभग 55 करोड़ MAU थे, जिससे यह यूजर बेस के हिसाब से विश्व स्तर पर सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक बन गया।
कारण
इस कारण मिली यह वृद्धि
IPL 2026 ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया, जिसमें यूजर्स की अधिकतम संख्या में लगभग 60 फीसदी की वृद्धि हुई। खेलों के साथ-साथ मनोरंजन कंटेंट ने भी जियोहॉटस्टार पर ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार नए शो, फिल्में और क्षेत्रीय कंटेंट उपलब्ध होने के कारण, मनोरंजन सेगमेंट में डिजिटल वॉच टाइम में चौथी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 35 फीसदी की वृद्धि हुई। प्लेटफॉर्म के एक अरब से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं।