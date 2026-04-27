जियोहॉटस्टार को स्पोर्ट्स कंटेंट के कारण यूजर्स और राजस्व में फायदा हुआ है

जियोहॉटस्टार के मासिक यूजर्स की संख्या 50 करोड़ तक पहुंची

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीडिया कारोबार जियोहॉटस्टार ने मार्च तिमाही में लगभग 50 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर्स (MAU) का आंकड़ा छू लिया। ICC पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल के दौरान इस प्लेटफॉर्म ने एक वैश्विक रिकॉर्ड भी बनाया था। इस दौरान उसने एक दिन में 72.5 करोड़ दर्शकों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई। यह वृद्धि टी20 विश्व कप, महिला प्रीमियर लीग और द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज सहित खेल कार्यक्रमों के साथ-साथ मनोरंजन सामग्री में निरंतर लोकप्रियता से मिली।