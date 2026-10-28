जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री

जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत, 21 प्रतिशत से ज्यादा प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:00 am Oct 28, 202611:00 am

क्या है खबर?

जियो प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। कंपनी के शेयर IPO की तय कीमत से 21.36 प्रतिशत ज्यादा भाव पर सूचीबद्ध हुए। NSE और BSE दोनों पर शेयर 1,358 रुपये के स्तर पर खुले, जबकि IPO के लिए प्रति शेयर 1,119 रुपये की कीमत तय की गई थी। करीब 30,200 करोड़ रुपये के इस IPO को पिछले हफ्ते निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और यह 22 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।