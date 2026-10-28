जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत, 21 प्रतिशत से ज्यादा प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग
क्या है खबर?
जियो प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। कंपनी के शेयर IPO की तय कीमत से 21.36 प्रतिशत ज्यादा भाव पर सूचीबद्ध हुए। NSE और BSE दोनों पर शेयर 1,358 रुपये के स्तर पर खुले, जबकि IPO के लिए प्रति शेयर 1,119 रुपये की कीमत तय की गई थी। करीब 30,200 करोड़ रुपये के इस IPO को पिछले हफ्ते निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और यह 22 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।
मूल्य
लिस्टिंग के बाद 12.5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा बाजार मूल्य
शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स का बाजार पूंजीकरण करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
कंपनी देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल है और इसे मेटा तथा गूगल जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनियों का समर्थन हासिल है। कंपनी की दूरसंचार सेवाओं से 53 करोड़ से ज्यादा ग्राहक जुड़े हैं।
IPO में निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शेयरों के लिए कुल मांग 7.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही।
उम्मीद
ब्रोकरेज को टैरिफ बढ़ोतरी और ब्रॉडबैंड से उम्मीद
जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों पर खरीद की सलाह देते हुए 1,340 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।
ब्रोकरेज के मुताबिक, मोबाइल सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी और घरों तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार कंपनी की कमाई बढ़ाने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा, 5G नेटवर्क पर बड़े निवेश का काम काफी हद तक पूरा होने से पूंजीगत खर्च घटने और कंपनी के पास उपलब्ध नकदी में सुधार होने की उम्मीद है।
आवेदन
IPO के लिए आए 1.39 करोड़ आवेदन
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को निवेशकों से रिकॉर्ड स्तर पर प्रतिक्रिया मिली।
सार्वजनिक पेशकश और बड़े निवेशकों के लिए रखे गए हिस्से को मिलाकर कुल मांग 7.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही। इस IPO के लिए करीब 1.39 करोड़ आवेदन मिले।
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, कंपनी का बड़ा ग्राहक आधार, मजबूत नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार उसके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि, शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव संभव है।