जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को पहले दिन शानदार शुरुआत

जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को पहले दिन शानदार शुरुआत, 28 मिनट में QIB पूरी तरह भरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:20 am Oct 21, 202610:20 am

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को आज पहले ही दिन निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। NSE के आंकड़ों के अनुसार, IPO खुलने के महज 28 मिनट के भीतर बड़े संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.95 गुना भर गया। सुबह 10:10 पर खबर लिखे जाने तक कुल मिलाकर, इश्यू को 56 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल गया। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से में 11 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के हिस्से में 8 प्रतिशत बोली लगी है।