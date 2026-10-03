जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 अक्टूबर को हो सकता है लॉन्च, जानिए कब तक होगी लिस्टिंग

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स अपने बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 21 अक्टूबर को IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका अनुमानित इश्यू साइज 3.8 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) है। यह पेशकश 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा और जबकि एंकर निवेशक 19 अक्टूबर को बोली लगा सकते हैं। इसका लक्ष्य 28 अक्टूबर तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराना है।