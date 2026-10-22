जियो IPO को 3.58 लाख करोड़ रुपये की बोलियां

जियो IPO को 3.58 लाख करोड़ रुपये की बोलियां, दूसरे दिन तक 5 गुना ज्यादा आवेदन

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:10 pm Oct 22, 202606:10 pm

क्या है खबर?

जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,200 करोड़ रुपये के IPO को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। शेयर बाजार में दूसरे दिन (22 अक्टूबर) तक इस IPO के लिए कुल मांग करीब 3.58 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसमें बड़े निवेशकों की ओर से पहले मिली बोलियां भी शामिल हैं। आज शाम 04:15 बजे तक आम निवेशकों ने भी करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये के शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया। यह IPO 23 अक्टूबर को बंद होगा।