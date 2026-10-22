जियो IPO को 3.58 लाख करोड़ रुपये की बोलियां, दूसरे दिन तक 5 गुना ज्यादा आवेदन
क्या है खबर?
जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,200 करोड़ रुपये के IPO को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। शेयर बाजार में दूसरे दिन (22 अक्टूबर) तक इस IPO के लिए कुल मांग करीब 3.58 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसमें बड़े निवेशकों की ओर से पहले मिली बोलियां भी शामिल हैं। आज शाम 04:15 बजे तक आम निवेशकों ने भी करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये के शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया। यह IPO 23 अक्टूबर को बंद होगा।
निवेशक
बड़े निवेशकों ने भी दिखाई भारी दिलचस्पी
जियो प्लेटफॉर्म्स ने बड़े निवेशकों को 8,109.85 करोड़ रुपये के शेयर दिए हैं।
इसके लिए 212 निवेशकों को चुना गया। इन निवेशकों की मांग उपलब्ध शेयरों के मुकाबले 30 गुना से ज्यादा रही। IPO में प्रति शेयर कीमत 1,065 रुपये से 1,119 रुपये के बीच रखी गई है।
बड़े निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी के कारण इस IPO को लेकर बाजार में काफी चर्चा है। कंपनी के शेयर तय कीमत के ऊपरी स्तर पर दिए गए हैं।
खरीदारी
हर श्रेणी के निवेशकों ने खरीदे शेयर
जियो के IPO में बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए रखे गए हिस्से को 11.4 गुना आवेदन मिले।
गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में मांग उपलब्ध शेयरों से 5.18 गुना ज्यादा रही। वहीं, छोटे निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से को 1.44 गुना आवेदन मिले।
कंपनी के कर्मचारियों के लिए रखे गए हिस्से को 1.99 गुना और मौजूदा शेयरधारकों के हिस्से को 3.67 गुना आवेदन मिले। इन आंकड़ों से IPO में अलग-अलग श्रेणियों के निवेशकों की दिलचस्पी का पता चलता है।
अन्य
28 अक्टूबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की उम्मीद
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है।
इसके बाद कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। IPO के दौरान निवेशक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शेयर मिलने की गारंटी नहीं होती।
शेयरों का आवंटन तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद शेयर की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर घट या बढ़ सकती है।