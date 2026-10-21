जियो IPO ने रचा इतिहास

जियो IPO ने रचा इतिहास, 100 मिनट से पहले ही पूरी तरह हुआ सब्सक्राइब

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:28 am Oct 21, 202611:28 am

क्या है खबर?

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर खरीदने के लिए निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कंपनी का 30,213 करोड़ रुपये का IPO बुधवार (21 अक्टूबर) को खुलने के 100 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इतनी कम अवधि में पूरा आवेदन मिलना देश के बड़े IPO के बीच एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। शुरुआती मांग में बड़े संस्थागत निवेशकों की भूमिका सबसे अहम रही और उन्होंने इस निर्गम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।