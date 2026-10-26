जियो IPO का अलॉटमेंट आज, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस
क्या है खबर?
रिलायंस के समर्थन वाली जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का अलॉटमेंट सोमवार (26 अक्टूबर) को फाइनल होगा। इस IPO को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 3 दिन तक चली बोली प्रक्रिया में इसे कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इसके लिए करीब 1.39 करोड़ आवेदन आए हैं। जिन लोगों ने शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया था, वे आज वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि उन्हें शेयर मिले हैं या नहीं।
रिफंड
मंगलवार से वापस मिलेंगे पैसे
जिन निवेशकों को IPO में शेयर नहीं मिलेंगे, उनके पैसे कल यानी मंगलवार (27 अक्टूबर) से वापस किए जाएंगे। जिन लोगों को शेयर मिलेंगे, उनके डीमैट अकाउंट में भी उसी दिन शेयर जमा हो जाएंगे।
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर बुधवार (28 अक्टूबर) को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 247 रुपये बताया जा रहा है।
हालांकि, इससे शेयर की असली लिस्टिंग कीमत का पता पक्का नहीं चलता।
तरीका
केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर ऐसे देखें
अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ खोलें। वहां जियो प्लेटफॉर्म्स IPO को चुनें।
इसके बाद पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर या आवेदन नंबर में से कोई एक जानकारी भरें। फिर स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके आवेदन पर कितने शेयर मिले हैं या आपको कोई शेयर नहीं मिला है।
अन्य तरीका
BSE और NSE पर भी देख सकते हैं
निवेशक BSE की वेबसाइट पर जाकर भी अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं।
इसके लिए IPO स्टेटस वाला पेज खोलें और इश्यू टाइप में इक्विटी चुनें। फिर जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का नाम चुनकर आवेदन नंबर या पैन नंबर भरें। NSE की वेबसाइट से भी यह जानकारी मिल सकती है।
कुछ यूजर्स को पहले पैन नंबर से पंजीकरण करना पड़ सकता है। लॉगिन करने के बाद वह अपने IPO का स्टेटस देख सकते हैं।