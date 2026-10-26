जियो IPO का अलॉटमेंट आज

जियो IPO का अलॉटमेंट आज, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:11 am Oct 26, 202610:11 am

क्या है खबर?

रिलायंस के समर्थन वाली जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का अलॉटमेंट सोमवार (26 अक्टूबर) को फाइनल होगा। इस IPO को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 3 दिन तक चली बोली प्रक्रिया में इसे कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इसके लिए करीब 1.39 करोड़ आवेदन आए हैं। जिन लोगों ने शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया था, वे आज वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि उन्हें शेयर मिले हैं या नहीं।