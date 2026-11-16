जियो ने बिना डाटा वाले प्लान लॉन्च किए हैं

जियो ने केवल वॉयस कॉल के लिए पेश किए 6 प्लान, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

रिलायंस जियो ने केवल वॉयस कॉल वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं, जिनकी शुरुआत 147 रुपये से होती है। इस कदम के साथ जियो अब एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) की तरह ही डाटा-फ्री पैक (बिना डेटा वाले प्लान) देने वाला नवीनतम टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है। यह कदम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के हालिया निर्देश के बाद उठाया गया है। इसमें कहा था कि वे मोबाइल डाटा इस्तेमाल नहीं करने यूजर्स के लिए प्लान पेश करें।