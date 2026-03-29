जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सामान्य और जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रही है

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर रही सामान्य और जीवन बीमा व्यवसाय में उतरने की तैयारी

क्या है खबर?

मुकेश अंबानी समर्थित कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) सामान्य और जीवन बीमा कारोबार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। यह कदम नियामकीय स्वीकृतियों के अधीन है। JFS मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक हितेश सेठीया ने कंपनी की योजना का खुलासा किया है। यह कंपनी पहले ही एलियांज के साथ पुनर्बीमा क्षेत्र में कदम रख चुकी है। उसने फिलहाल अनसिक्योर्ड लोन और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु ऋण कारोबार में उतरने की कोई योजना नहीं है।