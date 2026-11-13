चीनी जासूसी के आरोपों पर कांग्रेस के सामने गवाही देंगे जेन्सेन हुआंग

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने बताया कि हुआंग ने पद छोड़ने से एक रात पहले सांसदों के सामने पेश होने की सहमति दी थी।

मास्ट और 2 अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने 4 नवंबर को उन्हें गवाही के लिए पत्र भेजा था। सांसद जानना चाहते हैं कि एलिस हुआंग के चीनी खुफिया तंत्र से कथित संबंधों और एनवीडिया की सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुड़ाव है या नहीं।

सहमति वापस लेने पर समन जारी किया जा सकता है।