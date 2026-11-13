चीनी जासूसी के आरोपों पर कांग्रेस के सामने गवाही देंगे जेन्सेन हुआंग
क्या है खबर?
एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेन्सेन हुआंग अमेरिकी कांग्रेस की कमेटियों के सामने गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। उनसे एक चीनी कारोबारी महिला के साथ कथित संबंधों और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर पूछताछ हो सकती है। CNN के मुताबिक, रिपब्लिकन सांसद हुआंग और एनवीडिया के साथ बंद कमरे में बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। यह बैठक अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है।
मांग
सांसदों ने गवाही के लिए दी थी मांग
हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने बताया कि हुआंग ने पद छोड़ने से एक रात पहले सांसदों के सामने पेश होने की सहमति दी थी।
मास्ट और 2 अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने 4 नवंबर को उन्हें गवाही के लिए पत्र भेजा था। सांसद जानना चाहते हैं कि एलिस हुआंग के चीनी खुफिया तंत्र से कथित संबंधों और एनवीडिया की सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुड़ाव है या नहीं।
सहमति वापस लेने पर समन जारी किया जा सकता है।
जांच
जांच में एनवीडिया के दूसरे अधिकारी भी आएंगे
कांग्रेस की जांच केवल हुआंग तक सीमित रहने की संभावना नहीं है।
सांसद कंपनी के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ करना चाहते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चीनी खुफिया एजेंसियों को अमेरिकी तकनीक या गोपनीय जानकारी तक पहुंच मिली थी या नहीं।
जांच समिति के अध्यक्ष जॉन मूलेनार ने कहा कि हुआंग की गवाही से यह समझने में मदद मिलेगी कि चीन ने इस मामले में किस तरह काम किया और उसे कौन-सी जानकारी मिली।
चिप बिक्री
चीन को चिप बिक्री भी जांच के घेरे में
हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे मैसेज में पत्नी से बेवफाई स्वीकार की थी और माफी मांगी थी।
एलिस हुआंग के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने महिला के चीन से जुड़े होने का संदेह जताया है, लेकिन चीन ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है।
एनवीडिया का बोर्ड भी मामले की जांच कर रहा है। सांसद कंपनी की चीन को चिप बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था की भी पड़ताल करना चाहते हैं।