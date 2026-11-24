जेन्सेन हुआंग की वापसी से एनवीडिया को बड़ा फायदा, 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ी बाजार कीमत
क्या है खबर?
जेन्सेन हुआंग को एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद पर दोबारा नियुक्त किए जाने के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी आई। इससे एनवीडिया का बाजार मूल्य करीब 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गया। सोमवार को कंपनी के शेयर 31 प्रतिशत से अधिक चढ़े और उसका कुल बाजार मूल्य फिर 4 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया। हुआंग की यह वापसी उनके इस्तीफे के दो सप्ताह से भी कम समय बाद हुई है।
असर
अमेरिकी शेयर बाजार में भी दिखा तेजी का असर
एनवीडिया के शेयरों में तेजी का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर भी पड़ा है।
तकनीक कंपनियों वाला नैस्डैक सूचकांक 6.5 प्रतिशत और S&P 500 सूचकांक 4.75 प्रतिशत चढ़ गया। अन्य चिप निर्माता कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयर 19 प्रतिशत और AMD के करीब 7 प्रतिशत बढ़े। टेस्ला में 11.5 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि अमेजन 3.5 प्रतिशत चढ़ा। ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट में 2 प्रतिशत से कम बढ़त रही है।
स्तर
गिरावट के बाद भी एक महीने पुराने स्तर से नीचे शेयर
सोमवार की तेजी के बावजूद कंपनी का शेयर मूल्य एक महीने पहले के मुकाबले करीब 21 प्रतिशत नीचे है।
4 नवंबर को अमेरिकी चुनाव नतीजों के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर सख्त नियम लागू होने की आशंका से तकनीकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हुई थी।
शुक्रवार को एनवीडिया के शेयर 13.7 प्रतिशत गिर गए थे। इसी दौरान कंपनी के लेखांकन तरीकों को लेकर अमेरिकी प्रतिभूति नियामक की जांच की खबर भी सामने आई थी।
वापसी
बोर्ड ने सर्वसम्मति से हुआंग की वापसी को मंजूरी दी
एनवीडिया ने बताया कि निदेशक मंडल ने कंपनी के सह-संस्थापक हुआंग के साथ कई बातचीत और बैठकों के बाद उन्हें वापस लाने का फैसला सर्वसम्मति से किया।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने बोर्ड को हुआंग की वापसी के लिए मनाया था। एक्सटीबी की शोध निदेशक कैथलीन ब्रूक्स ने कहा कि हुआंग का AI क्षेत्र पर गहरा प्रभाव है।
उनके मुताबिक, बोर्ड को उनके बिना कंपनी का भविष्य नजर नहीं आता।
मांग
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की जांच की मांग
एजे बेल के डैन कोट्सवर्थ ने हुआंग की वापसी को चौंकाने वाला फैसला बताया है।
उन्होंने कहा कि निवेशकों ने शेयर बाजार में तेजी से राहत महसूस की है, लेकिन अब बाजार हुआंग के हर कदम पर नजर रखेगा। इस बीच, अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन ने उनकी बहाली पर स्पष्टीकरण मांगा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों का जवाब मिलना चाहिए। शाहीन के मुताबिक, AI उद्योग में निगरानी और स्पष्ट नियम जरूरी हैं।