जेन्सेन हुआंग की वापसी से एनवीडिया को बड़ा फायदा

जेन्सेन हुआंग की वापसी से एनवीडिया को बड़ा फायदा, 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ी बाजार कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:15 am Nov 24, 202609:15 am

क्या है खबर?

जेन्सेन हुआंग को एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद पर दोबारा नियुक्त किए जाने के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी आई। इससे एनवीडिया का बाजार मूल्य करीब 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गया। सोमवार को कंपनी के शेयर 31 प्रतिशत से अधिक चढ़े और उसका कुल बाजार मूल्य फिर 4 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया। हुआंग की यह वापसी उनके इस्तीफे के दो सप्ताह से भी कम समय बाद हुई है।