जेन्सेन हुआंग फिर बने एनवीडिया के CEO

जेन्सेन हुआंग फिर बने एनवीडिया के CEO, एक दिन में 3,100 अरब रुपये बढ़ी संपत्ति

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:54 am Nov 24, 202608:54 am

क्या है खबर?

जेन्सेन हुआंग एक बार फिर एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त हो गए हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को बाजार बंद होने तक उनकी कुल संपत्ति 144 अरब डॉलर (लगभग 13,500 अरब रुपये) दर्ज की गई। बाजार खुलने से पहले के मुकाबले इसमें 33.9 अरब डॉलर (लगभग 3,100 अरब रुपये) की बढ़ोतरी हुई। उनकी वापसी की खबर के बाद एनवीडिया के शेयरों में तेजी आई, जिससे उनकी संपत्ति में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ।