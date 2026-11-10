जेनसेन हुआंग की संपत्ति एक दिन में 700 अरब रुपये घटी

चीनी जासूसी कांड के बीच जेनसेन हुआंग की संपत्ति एक दिन में 700 अरब रुपये घटी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:14 am Nov 10, 202609:14 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसेन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और चीनी जासूसी कांड के कारण काफी चर्चा में हैं। सिंगापुर की कारोबारी एलिस हुआंग के साथ उनके कथित संबंधों और जासूसी से जुड़े आरोपों के कारण उनकी संपत्ति में एक ही दिन में 7.4 अरब डॉलर (लगभग 700 अरब रुपये) की कमी आई है। इन आरोपों के बीच कंपनी के शेयरों पर लगातार दबाव बना हुआ है।