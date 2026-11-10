चीनी जासूसी कांड के बीच जेनसेन हुआंग की संपत्ति एक दिन में 700 अरब रुपये घटी
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसेन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और चीनी जासूसी कांड के कारण काफी चर्चा में हैं। सिंगापुर की कारोबारी एलिस हुआंग के साथ उनके कथित संबंधों और जासूसी से जुड़े आरोपों के कारण उनकी संपत्ति में एक ही दिन में 7.4 अरब डॉलर (लगभग 700 अरब रुपये) की कमी आई है। इन आरोपों के बीच कंपनी के शेयरों पर लगातार दबाव बना हुआ है।
सूची
अमीरों की सूची में दसवें स्थान पर पहुंचे
फोर्ब्स के मुताबिक, 9 नवंबर को अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने के पहले आधे घंटे में हुआंग की कुल संपत्ति घटकर 154.7 अरब डॉलर रह गई।
इसके साथ ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में वह आठवें स्थान से खिसककर 10वें नंबर पर पहुंच गए। अब वॉरेन बफेट और ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन भी उनसे आगे निकल गए हैं।
इससे पहले 6 नवंबर को भी उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी।
अनुमान
तलाक होने पर आधी संपत्ति पत्नी को मिलने का अनुमान
हुआंग ने साल 1985 में लोरी हुआंग से शादी की थी।
दोनों की पहली मुलाकात ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। मौजूदा विवाद के बीच उनकी शादी और भविष्य में संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो रही है।
अनुमान है कि अगर दोनों का तलाक होता है और उनकी कुल संपत्ति बराबर बांटी जाती है, तो लोरी को करीब 81.1 अरब डॉलर मिल सकते हैं। हालांकि, दोनों ने तलाक की कोई घोषणा नहीं की है।
हिस्सेदारी
एनवीडिया के शेयरों में हिस्सेदारी से बनी है ज्यादातर दौलत
हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा एनवीडिया में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है।
उनके पास कंपनी के 3.5 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं और वह इसके सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक, शादी के दौरान अर्जित संपत्ति को आमतौर पर तलाक की स्थिति में बराबर बांटा जाता है।
हालांकि, शादी से पहले मिली संपत्ति और कुछ अन्य मामलों में नियम अलग हो सकते हैं। दोनों के बीच किसी वैवाहिक समझौते की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है।