स्टीफन पेटीग्रेव सितंबर, 1999 में एनवीडिया से जुड़े थे और जून, 2006 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था।

उनका आरोप था कि कंपनी के अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाने के कारण उन्हें हटाया गया। उन्होंने अदालत में कहा था कि हुआंग कर्मचारियों पर चिल्लाते थे और उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे।

पेटीग्रेव ने कंपनी पर उम्र के आधार पर भेदभाव और गलत तरीके से नौकरी से निकालने का आरोप लगाते हुए हर्जाना मांगा था।