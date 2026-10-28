IIT-कानपुर के छात्रों को 10-10 लाख रुपये देंगे इक्सिगो के सह-CEO आलोक कुमार, क्या है योजना?

फंड के तहत चुने गए स्टार्टअप को केवल पैसा ही नहीं मिलेगा, बल्कि कारोबार को आगे बढ़ाने में भी मदद की जाएगी।

संस्थापकों को अपने उत्पाद में सुधार, ग्राहकों तक पहुंचने, कर्मचारियों की भर्ती और निवेशकों से संपर्क करने में मार्गदर्शन मिलेगा। 6-12 महीने बाद उन्हें एक कार्यक्रम में अपने काम की जानकारी देने का मौका भी मिलेगा।

चयन में संस्थापकों के विचार, ग्राहकों की जरूरतों की समझ, काम करने की क्षमता और भविष्य की योजना को महत्व दिया जाएगा।