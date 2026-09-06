सरकार ISRO के ज्यादातर काम निजी कंपनियों को देने की तैयारी कर रही है

ISRO के कर्मचारी समूहों ने निजीकरण की मुहिम पर उठाए सवाल, चेयरमैन को लिखा पत्र

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने एजेंसी के निजीकरण की मुहिम, मौजूदा कर्मचारियों और संगठन के भविष्य की भूमिका पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। कर्मचारी संघों ने निजीकरण की दिशा और ISRO के कर्मचारियों पर इसके संभावित असर पर सवाल उठाए हैं क्योंकि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। पहले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में पारंपरिक रूप से ISRO का दबदबा रहा है।