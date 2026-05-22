आपके पैन कार्ड का हो रहा गलत इस्तेमाल? जानिए कैसे पहचानें

पैन कार्ड बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े कामों में बेहद जरूरी दस्तावेज माना जाता है। कई बार साइबर ठग किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके पैन का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे फर्जी बैंक अकाउंट भी खोले जा सकते हैं, जिससे टैक्स और बैंकिंग से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए लोगों को समय-समय पर अपने पैन से जुड़ी गतिविधियों की जांच करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी का जल्दी पता लगाया जा सके।

जरुरी कदम क्रेडिट रिपोर्ट और टैक्स रिकॉर्ड जरूर देखें विशेषज्ञों के अनुसार, पैन के गलत इस्तेमाल का पता लगाने के लिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और टैक्स रिकॉर्ड चेक करना सबसे आसान तरीका माना जाता है। फॉर्म 26AS और सालाना जानकारी विवरण में पैन से जुड़े लेनदेन दिखाई देते हैं। अगर किसी अनजान बैंक खाते, लोन या ट्रांजैक्शन की जानकारी दिखे तो तुरंत सतर्क होना चाहिए। अचानक टैक्स नोटिस आना या अनजान वित्तीय गतिविधियों की जानकारी मिलना भी पैन के गलत इस्तेमाल का संकेत हो सकता है।

अन्य जरुरी कदम गलत इस्तेमाल मिलने पर तुरंत क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके पैन का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो उसे तुरंत संबंधित बैंक और आयकर विभाग से संपर्क करना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने से मामले की जांच शुरू हो सकती है और आगे नुकसान रोकने में मदद मिलती है। ट्रांजैक्शन की जानकारी, दस्तावेज और जरूरी रिकॉर्ड संभालकर रखें। इससे जांच के दौरान अपनी बात साबित करना आसान होता है। समय रहते कार्रवाई करने से बड़ी वित्तीय परेशानी से बचा जा सकता है।

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