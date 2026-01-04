विदेश में शिफ्ट होने पर आपका भारतीय खाता NRO खाते में बदल जाता है

क्या NRO खाते में पैसा ट्रांसफर करते समय लगता है टैक्स? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

कई लोग नौकरी या अन्य कारणों से विदेशाें में जाकर बस जाते हैं। ऐसे में उन्हें पुराने भारतीय बैंक खाते को नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी (NRO) खाते में स्थानांतरित करना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल खड़ा होता है कि भारतीय खाते से नए NRO खाते में बचत राशि स्थानांतरित करने पर कर लगता है या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना पड़ता है? आइये जानते हैं खाते के रूपांतरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।