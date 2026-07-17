कई मामलों में इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है

क्या बिना इस्तेमाल वाला क्रेडिट कार्ड बंद करना सही है? पहले जानिए इसका असर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:08 am Jul 17, 202610:08 am

क्या है खबर?

कई लोग लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने पर अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने का फैसला कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सालाना शुल्क बच जाएगा और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। हालांकि, ऐसा करना हमेशा सही नहीं माना जाता। कई मामलों में इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। इसलिए कार्ड बंद करने से पहले उससे जुड़े सभी जरूरी पहलुओं को समझना और अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना जरूरी है।