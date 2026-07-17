क्या बिना इस्तेमाल वाला क्रेडिट कार्ड बंद करना सही है? पहले जानिए इसका असर
क्या है खबर?
कई लोग लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने पर अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने का फैसला कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सालाना शुल्क बच जाएगा और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। हालांकि, ऐसा करना हमेशा सही नहीं माना जाता। कई मामलों में इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। इसलिए कार्ड बंद करने से पहले उससे जुड़े सभी जरूरी पहलुओं को समझना और अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना जरूरी है।
#1
क्रेडिट लिमिट और पुरानी हिस्ट्री हो सकती है प्रभावित
क्रेडिट कार्ड बंद करने के बाद आपकी कुल उपलब्ध क्रेडिट लिमिट कम हो सकती है।
इससे क्रेडिट उपयोग का अनुपात बढ़ सकता है, जिसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। अगर आप अपना सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं, तो आपकी लंबी क्रेडिट हिस्ट्री भी कमजोर हो सकती है।
यही कारण है कि विशेषज्ञ बिना जरूरत पुराने कार्ड को बंद करने से पहले अच्छी तरह सोचने की सलाह देते हैं।
#2
कार्ड बंद करने से पहले पूरे करें जरूरी काम
अगर आपने कार्ड बंद करने का फैसला कर लिया है, तो सबसे पहले उसका पूरा बकाया चुका दें।
इसके बाद सभी रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल कर लें और कार्ड से जुड़े ऑटो भुगतान दूसरी व्यवस्था में बदल दें। बैंक से कार्ड बंद होने की पुष्टि मिलने के बाद अपनी क्रेडिट रिपोर्ट भी एक बार जरूर जांचें।
इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कार्ड सही तरीके से बंद हुआ है और भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी।
#3
पूरी वित्तीय स्थिति देखकर ही लें फैसला
हर व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड बंद करना सही या गलत नहीं होता।
अगर कार्ड पर ज्यादा सालाना शुल्क लगता है या उसकी जरूरत नहीं रही, तो उसे बंद करना बेहतर हो सकता है। हालांकि, फैसला लेने से पहले अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, भविष्य में लोन की जरूरत और पूरी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।
सोच-समझकर लिया गया फैसला लंबे समय तक आपकी अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल बनाए रखने में मदद कर सकता है।