कई बार होम लोन में प्री-पेमेंट करना फायदेमंद होता है

अतिरिक्त पैसे से होम लोन चुकाना सही है या निवेश करना है बेहतर विकल्प?

क्या है खबर?

कई बार आपके पास आय के अलावा भी अतिरिक्त पैसा आ जाता है ताे उसे खर्च करने के अलग-अलग विचार आने लगते हैं। अगर, आप कोई होम लोन चुका रहे हैं तो यह भी ख्याल आता है कि प्री-पेमेंट (समय से पहले भुगतान) करके आप इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। कुछ लोग इस पैसे को दूसरी जगह निवेश कर रिटर्न भी पाया जा सकता है। आइए जानते हैं इन दोनों विकल्पों में से किस विकल्प का चुनाव करना सही रहेगा।