आईफोन का 5 सालों में निर्यात 4,500 अरब रुपये के पार, PLI प्रोत्साहन का मिला फायदा 

सैमसंग से बहुत आगे है ऐपल

एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में ही आईफोन का निर्यात लगभग 16 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) रहा। इससे PLI अवधि के दौरान कुल निर्यात 50 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ ऐपल की प्रतिद्वंद्वी सैमसंग ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 तक इस योजना के तहत अपनी 5 वर्षीय पात्रता अवधि के दौरान लगभग 17 अरब डॉलर (करीब 1,500 अरब रुपये) के फोन का निर्यात किया।