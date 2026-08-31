इंश्योरेंस अधिकारी बनकर इंस्पेक्टर से 5.4 लाख रुपये की ठगी

इंश्योरेंस अधिकारी बनकर इंस्पेक्टर से 5.4 लाख रुपये की ठगी, कैसे रहें सुरक्षित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:48 pm Aug 31, 202601:48 pm

क्या है खबर?

अहमदाबाद में इंश्योरेंस के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 45 साल की एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर से जालसाजों ने करीब 5.4 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बताया और महिला को बड़ी रकम मिलने का भरोसा दिलाया। उन्होंने उसकी पॉलिसी की जानकारी भी बताई, जिससे उसे विश्वास हो गया। बाद में अलग-अलग बहानों से उससे पैसे ट्रांसफर कराए गए।