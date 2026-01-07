इंफोसिस ने तेजी से AI को अपनाने के लिए AWS से की साझेदारी, शेयर चढ़े ऊपर

भारतीय शेयर बाजार में आज (7 जनवरी) टेक कंपनी इंफोसिस के शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। यह बढ़त अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ नई रणनीतिक साझेदारी के ऐलान के बाद आई है। बुधवार को कंपनी के शेयर 1.3 प्रतिशत चढ़कर 1,632.6 रुपये पर पहुंच गए। इस दौरान निफ्टी 50 करीब 0.1 प्रतिशत फिसला, लेकिन इंफोसिस ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, बीते एक साल में कंपनी का शेयर अब भी लगभग 15.4 प्रतिशत नीचे है।

समझौता AWS के साथ जनरेटिव AI को लेकर समझौता इंफोसिस ने बताया कि उसने AWS के साथ एक अहम समझौता किया है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए अहम माना जा रहा है। इसके तहत इंफोसिस अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म 'इंफोसिस टोपाज' को AWS के जनरेटिव AI टूल अमेजन क्यू डेवलपर से जोड़ेगी। इस साझेदारी का मकसद कंपनियों में जनरेटिव AI के इस्तेमाल को तेज करना है। इससे आंतरिक कामकाज में सुधार होगा और मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, फाइनेंस और कंज्यूमर सेक्टर के ग्राहकों को बेहतर AI सेवाएं मिलेंगी।

लाभ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बढ़ेगी रफ्तार अमेजन Q डेवलपर के साथ इंटीग्रेशन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े कई काम आसान होंगे। कंपनी के अनुसार, इससे ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैन्युअल मेहनत कम होगी। इसके साथ ही, कोड जेनरेशन, डीबगिंग, टेस्टिंग और पुराने कोड को नए सिस्टम में बदलने में मदद मिलेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि प्रोजेक्ट पूरे होने में कम समय लगेगा और डिलीवरी साइकिल भी बेहतर होगी। इसके अलावा, काम की सटीकता और दक्षता में भी साफ सुधार देखने को मिलेगा।

Advertisement