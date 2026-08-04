यह सुविधा सभी यात्रियों को नहीं मिलेगी

इंडिगो एनिवर्सरी ऑफर: कैसे पाएं 10,000 रुपये तक का टिकट रिफंड?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:00 pm Aug 04, 202607:00 pm

क्या है खबर?

एयरलाइन कंपनी इंडिगो अपनी वर्षगांठ के मौके पर यात्रियों के लिए एक खास प्रमोशनल ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत कुछ चुनिंदा ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का हवाई किराया वापस मिल सकता है। हालांकि, यह सुविधा सभी यात्रियों को नहीं मिलेगी। इसके लिए पहले पात्र बुकिंग करनी होगी, फिर कंपनी की ओर से रैंडम तरीके से चयन किया जाएगा। इसके बाद पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले ग्राहकों को ही रिफंड का लाभ मिलेगा।