भारत में तेजी से विकसित हो रहे GCC, करीब 9,000 अरब रुपये का किया कारोबार

GCCs को करना होगा बदलाव

भारत की मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और 2.7 करोड़ डेवलपर्स की बड़ी संख्या, जिनमें से कई गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, देश को एक बड़ा फायदा देती है।

हालांकि, इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। तकनीकी प्रतिभाओं का वेतन लगातार बढ़ रहा है, बेंगलुरु जैसे शहरों में तो यह बढ़ोतरी सालाना 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। साथ ही, कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल की कमी को पूरा करने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रही हैं।

अपनी रफ्तार बनाए रखने और जोखिमों को कम करने के लिए किम्बर्ली-क्लार्क जैसी कंपनियां अब दूसरे देशों में भी अपना विस्तार कर रही हैं।

यह साफ संकेत है कि अगर, भारत के GCCs को दुनिया में अपनी धाक जमाए रखनी है तो उन्हें लगातार बदलाव और खुद को विकसित करते रहना होगा।