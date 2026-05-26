भारत के ER&D लगा रहे फिजिकल AI पर बड़ा दांव 

2.3 लाख अरब रुपये तक बढ़ सकता है खर्च

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक ग्लोबल ER&D पर कुल खर्च 2,500 अरब डॉलर (2.3 लाख अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा।

इसके साथ ही, भारत का निर्यात भी करीब 4 गुना बढ़कर 21 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) से 47 अरब डॉलर (करीब 4,300 अरब रुपये) तक होने की उम्मीद है, जो सालाना 12 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगा।

HCL टेक जैसी बड़ी कंपनियां अब सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग और फिजिकल AI के क्षेत्र में उतर रही हैं। ये कंपनियां एडवांस्ड नोड्स पर ASIC डेवलपमेंट का काम भी कर रही हैं।

उद्योग जगत के दिग्गजों का कहना है कि फिजिकल AI की हार्डवेयर, सेंसर्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसी पेचीदगी पुरानी और बड़ी कंपनियों को इस दौड़ में आगे बनाए रखती है। इससे नए इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है और बाजार के उतार-चढ़ाव का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है।