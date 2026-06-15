शांति समझौते से शेयर बाजार में जोरदार तेजी

अमेरिका-ईरान शांति समझौते से चमके भारतीय शेयर, कई सेक्टरों में आई जोरदार तेजी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:58 pm Jun 15, 202602:58 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज (15 जून) जोरदार तेजी देखने को मिली है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1,197 अंक चढ़कर 76,725 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 362 अंक बढ़कर 23,985 पर कारोबार करता दिखा। निवेशकों ने इस खबर का स्वागत किया, क्योंकि इससे पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और वैश्विक आर्थिक माहौल बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है।