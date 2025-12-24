क्या कल क्रिसमस 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार कल (25 दिसंबर) क्रिसमस के मौके पर ट्रेडिंग के लिए बंद रहेगा। एक्सचेंज के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, गुरुवार 25 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों में कारोबार नहीं होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुक्रवार 26 दिसंबर, 2025 से फिर शुरू होगी। यह दिसंबर महीने की एकमात्र और साल 2025 की आखिरी शेयर बाजार छुट्टी है, इसलिए निवेशकों को अपने सौदों की योजना पहले से बनानी होगी।
MCX
MCX में आंशिक छुट्टी
शेयर बाजार के साथ-साथ कमोडिटी एक्सचेंज MCX भी क्रिसमस के दिन सुबह के सत्र में बंद रहेगा, जिससे ट्रेडिंग गतिविधियां सीमित रहेंगी। हालांकि, MCX का शाम का सत्र सामान्य रूप से शाम 5 बजे से शुरू होगा और कारोबार जारी रहेगा। क्रिसमस के बाद भारतीय शेयर बाजार की अगली छुट्टी अब सीधे नए साल 2026 में पड़ेगी, जिसका निवेशक इंतजार करेंगे। हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अगली बार बाजार 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंद रहेंगे।
नजर
छुट्टी के बीच बाजार के रुझान पर नजर
शेयर बाजार की यह छुट्टी ऐसे समय आ रही है, जब बाजार की चाल सुस्त बनी हुई है और निवेशक अगले साल पर ध्यान दे रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स साल 2025 में अब तक करीब 10 प्रतिशत बढ़े हैं, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर कमजोर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि मजबूत फंडामेंटल और बेहतर अर्निंग्स के चलते आने वाले समय में बाजार में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।