कल क्रिसमस 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा

क्या कल क्रिसमस 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:56 pm Dec 24, 202502:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार कल (25 दिसंबर) क्रिसमस के मौके पर ट्रेडिंग के लिए बंद रहेगा। एक्सचेंज के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, गुरुवार 25 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों में कारोबार नहीं होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुक्रवार 26 दिसंबर, 2025 से फिर शुरू होगी। यह दिसंबर महीने की एकमात्र और साल 2025 की आखिरी शेयर बाजार छुट्टी है, इसलिए निवेशकों को अपने सौदों की योजना पहले से बनानी होगी।