रेलवे के तकनीकी कर्मियों ने न्यूनतम मूल वेतन 52,600 रुपये करने की उठाई मांग
भारतीय रेलवे के तकनीकी कर्मचारी अपने वेतन और करियर में तरक्की के लिए बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) की मांग है कि वेतन का एक नया बहु-स्तरीय ढांचा बने। इसमें वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों को ज्यादा वेतन बढ़ोतरी मिले और न्यूनतम मूल वेतन 52,600 रुपये तय किया जाए, जो मौजूदा वेतन से काफी ज्यादा है।
इसका मकसद वेतन में मौजूद अंतर को खत्म करना और यह पक्का करना है कि जो जितनी जिम्मेदारी संभालता है, उसे उतना ही उचित मेहनताना मिले।
5-ग्रेड स्केल में सुधारों की मांग
IRTSA ने एक और सुझाव दिया है कि तकनीकी कर्मचारियों के ट्रेनों को सुरक्षित चलाना और उनकी देखरेख करना जैसे मुश्किल और अहम कामों को पहचान दिलाने के लिए एक विशेष 5-ग्रेड वेतन पैमाना बनाया जाए।
इसके अलावा, हर साल 5 फीसदी वेतन बढ़ोतरी, अभी के सिस्टम की जगह हर 6 साल में तेजी से पदोन्नति, महंगाई भत्ते (DA) का आधा हिस्सा मूल वेतन में जोड़ने, पुराने वेतन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने और MACP की गणना में ट्रेनिंग के समय को भी गिनने जैसी मांगें भी शामिल हैं।
यह सभी मांगें इस साल केंद्र सरकार के वेतन बदलावों को लेकर चल रही बड़ी चर्चाओं का ही हिस्सा हैं।