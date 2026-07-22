ट्रंप के टैरिफ प्लान से भारतीय फार्मा शेयरों में गिरावट, निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी टूटा

शुरुआती कारोबार में ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, अरबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, साई लाइफ साइंसेज और जाइडस लाइफसाइंसेज के शेयर सबसे ज्यादा गिरने वालों में शामिल रहे।

इन सभी कंपनियों के शेयरों में दो प्रतिशत से अधिक की कमजोरी दर्ज की गई।

इसके अलावा, पिरामल फार्मा, एल्केम लैब्स, सिप्ला और ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे पूरे फार्मा सेक्टर पर दबाव बना रहा और निवेशकों की चिंता भी काफी बढ़ गई।