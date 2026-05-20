भारतीय पासपोर्ट के लिए कर रहे हैं आवेदन? इन गलतियों से जरुर बचें

भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय कई लोग ऐसी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से आवेदन अटक जाता है। पहली बार आवेदन करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर आवेदन भरते समय जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो पासपोर्ट जल्दी और बिना परेशानी के बन सकता है। सही जानकारी, पूरे दस्तावेज और समय पर जांच जैसे कदम आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करते हैं।

#1 गलत व्यक्तिगत जानकारी पासपोर्ट आवेदन में नाम, जन्मतिथि या पते जैसी निजी जानकारी गलत भरना सबसे आम गलती मानी जाती है। अगर आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी आधार, पैन या दूसरे सरकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाती, तो आवेदन में देरी हो सकती है। कई मामलों में आवेदन रद्द हो जाता है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सारी जानकारी को दोबारा जांचना जरूरी माना जाता है। सही और एक जैसी जानकारी देने से पासपोर्ट प्रक्रिया आसान और तेज बनी रहती है।

#2 अधूरे दस्तावेज पासपोर्ट आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज पूरे न लगाना भी बड़ी समस्या बन सकता है। कई लोग पहचान पत्र, पते का प्रमाण या दूसरे जरूरी कागजात लगाना भूल जाते हैं। इसकी वजह से आवेदन प्रक्रिया रुक सकती है और पासपोर्ट मिलने में ज्यादा समय लग सकता है। आवेदन जमा करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की सूची ध्यान से जांच लेनी चाहिए। इससे बाद में बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी और समय की बर्बादी से बचा जा सकता है।

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#3 फोटो के गलत नियम पासपोर्ट आवेदन में फोटो से जुड़े नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। अगर फोटो का आकार, बैकग्राउंड या चेहरे का हावभाव तय नियमों के अनुसार नहीं होता, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। कई लोग सामान्य फोटो अपलोड कर देते हैं, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही फोटो तैयार करनी चाहिए। सही फोटो लगाने से आवेदन प्रक्रिया में रुकावट नहीं आती है।

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#4 शुल्क भुगतान की जानकारी पर ध्यान न देना पासपोर्ट आवेदन के दौरान फीस भुगतान से जुड़ी जानकारी को नजरअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकता है। आवेदन के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग शुल्क तय होते हैं। कई बार लोग गलत रकम जमा कर देते हैं या गलत तरीके से भुगतान कर बैठते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया में देरी हो सकती है। भुगतान करने से पहले शुल्क और भुगतान के तरीके की जानकारी अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए। सही भुगतान करने से आवेदन प्रक्रिया बिना रुकावट आगे बढ़ती रहती है।