जुलाई में भारत के सर्विस सेक्टर की रफ्तार टूटी

जुलाई में भारत के सर्विस सेक्टर की रफ्तार टूटी, PMI गिरकर 53.3 पर पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:13 pm Aug 05, 202602:13 pm

क्या है खबर?

भारत के सर्विस सेक्टर की रफ्तार इस साल जुलाई में करीब साढ़े चार साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। S&P ग्लोबल के HSBC इंडिया सर्विसेज PMI के अनुसार, सूचकांक जून के 57.4 से घटकर जुलाई में 53.3 रह गया। यह फरवरी, 2022 के बाद सबसे कम स्तर है। हालांकि, यह आंकड़ा 50 से ऊपर है, इसलिए सेक्टर में बढ़त जारी रही, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार काफी धीमी दर्ज की गई।