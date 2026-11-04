भारत के सर्विस सेक्टर में बढ़ी गतिविधियां

भारत के सर्विस सेक्टर में बढ़ी गतिविधियां, अक्टूबर में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर PMI

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:29 pm Nov 04, 202606:29 pm

क्या है खबर?

भारत के सर्विस सेक्टर में अक्टूबर के दौरान कारोबार की रफ्तार बढ़ी है। 4 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र की गतिविधियां 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। HSBC इंडिया सर्विसेज PMI सितंबर के 55.2 से बढ़कर अक्टूबर में 55.8 हो गया, जो जून के बाद सबसे तेज बढ़ोतरी है। मजबूत घरेलू मांग और नए ऑर्डर मिलने से कंपनियों के कारोबार को सहारा मिला। हालांकि, निर्यात और रोजगार की रफ्तार धीमी रही।