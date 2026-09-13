भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की फंडिंग जुटाने में बेंगलुरु सबसे आगे रहा है

भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को अब तक 130 अरब रुपये की फंडिंग, बेंगलुरु सबसे आगे

क्या है खबर?

भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में 281 कंपनियों को अब तक कुल 1.4 अरब डॉलर (करीब 130 अरब रुपये) की इक्विटी फंडिंग मिली है। ट्रैकसन के आंकड़ों के अनुसार, इसमें से लगभग आधी रकम 70.10 करोड़ डॉलर (करीब 6,650 करोड़ रुपये) 2025 के बाद से जुटाई गई है। ये नतीजे सेमीकॉन इंडिया 2026 से कुछ दिन पहले सामने आए हैं। यह देश का प्रमुख सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी है, जो 17-19 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।