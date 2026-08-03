भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार घटी

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार क्यों हुई धीमी? जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:44 pm Aug 03, 202601:44 pm

क्या है खबर?

भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियों में जुलाई के दौरान बढ़ोतरी जारी रही, लेकिन इसकी रफ्तार पांच साल से अधिक समय में सबसे धीमी रही। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI जुलाई में घटकर 53.5 पर आ गया, जबकि जून में यह 54.2 था। हालांकि यह आंकड़ा 50 से ऊपर रहने के कारण विस्तार का संकेत देता है। सर्वे के अनुसार, उद्योग क्षेत्र में उत्पादन और नए ऑर्डर बढ़े, लेकिन उनकी गति पहले की तुलना में कमजोर रही है।