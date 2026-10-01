भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि सितंबर में 7 महीने के उच्च स्तर 55.1 पर पहुंची

सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि बढ़ने की बड़ी वजह घरेलू और विदेशी मांग में सुधार देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य उत्पाद, दवाइयों और कपड़ों की मांग मजबूत रहने से नए ऑर्डर बढ़े हैं।

इसके साथ ही, फैक्ट्रियों के उत्पादन में भी चार महीने की सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई। अलग-अलग क्षेत्रों में इंटरमीडिएट गुड्स की मांग और उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा है।

वहीं, कैपिटल गुड्स में वृद्धि अगस्त के मुकाबले धीमी रही और यह सबसे कमजोर क्षेत्र रहा।