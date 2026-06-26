भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान, गोल्डमैन सैक्स ने जताई बढ़त की उम्मीद

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:59 pm Jun 26, 202604:59 pm

क्या है खबर?

ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले एजेंसी ने 6.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। अब कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बेहतर आर्थिक माहौल से भारत को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।