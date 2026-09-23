भारत की अर्थव्यवस्था ने बढ़ाया भरोसा, S&P और फिच ने बढ़ाया वृद्धि का अनुमान
क्या है खबर?
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों S&P और फिच ने अपने अनुमान में बढ़ोतरी की है। S&P ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, फिच ने इसे 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत किया है। इन दोनों एजेंसियों ने जून तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को अनुमान बढ़ाने की मुख्य वजह बताया है।
वजह
जून तिमाही की तेज ग्रोथ बनी वजह
भारत की अर्थव्यवस्था ने जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे रेटिंग एजेंसियों ने पूरे साल का अनुमान बढ़ाया है।
हालांकि, S&P और फिच का मानना है कि आने वाले महीनों में विकास की रफ्तार कुछ कम हो सकती है। GST से जुड़े बदलाव और आयकर में कटौती का असर धीरे-धीरे कम हो सकता है।
इसके अलावा, कमजोर मानसून से खेती और गांवों में लोगों की खरीदारी पर भी असर पड़ सकता है।
महंगाई
महंगाई और मानसून पर नजर
S&P के मुताबिक, 9 सितंबर तक देश में बारिश सामान्य से 15 प्रतिशत कम रही थी।
कम बारिश से खेती का उत्पादन प्रभावित होने और खाने-पीने की चीजों की कीमत बढ़ने का खतरा है। फिच ने भी कहा कि महंगाई बढ़ने से लोगों की असली कमाई और खर्च पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, फिच को निजी निवेश में तेजी की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2026-27 में इसमें 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।
नजर
RBI के फैसले पर भी नजर
दोनों रेटिंग एजेंसियों ने RBI की ब्याज दरों को लेकर भी अनुमान जताया है।
S&P के अनुसार, RBI इस वित्त वर्ष में ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर सकता है। फिच का अनुमान है कि अक्टूबर में 25 बेसिस पॉइंट और 2027 की शुरुआत में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है।
पश्चिम एशिया में तनाव, महंगाई और मौसम से जुड़े जोखिमों को लेकर भी एजेंसियों ने चिंता जताई है।