भारत की अर्थव्यवस्था ने बढ़ाया भरोसा, S&P और फिच ने बढ़ाया वृद्धि का अनुमान

S&P के मुताबिक, 9 सितंबर तक देश में बारिश सामान्य से 15 प्रतिशत कम रही थी।

कम बारिश से खेती का उत्पादन प्रभावित होने और खाने-पीने की चीजों की कीमत बढ़ने का खतरा है। फिच ने भी कहा कि महंगाई बढ़ने से लोगों की असली कमाई और खर्च पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, फिच को निजी निवेश में तेजी की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2026-27 में इसमें 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।